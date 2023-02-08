كبلان: الفريق الليبي انتشل 20 جثة وأنقذ 5 أشخاص من ضحايا زلزال تركيا

أعلن مدير مكتب الإعلام بجهاز الطب العسكري التابع للمنطقة الغربية عبد الرحمن كبلان، أن الفريق الليبي المكلف من رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة للمساعدة في كارثة الزلزال المدمر في تركيا تمكن من انتشال 20 جثة وإنقاذ 5 أشخاص.

وقال “كبلان”، في تصريحات صحفية، إن الفريق الليبي المكلف من رئيس الحكومة توزع صباح الأربعاء إلى مجموعات للمساعدة بأكبر قدر ممكن، مشيرا إلى أن فرق الطب العسكري توجهت لمدينة أنطاكيا ومحافظة هاتاي.

وأضاف مدير مكتب الإعلام بجهاز الطب العسكري التابع للمنطقة الغربية، فرق الطب العسكري تمكنت اليوم من انتشال 20 جثة من تحت الأنقاض وإنقاذ 5 مصابين وتحويلهم إلى المستشفيات.