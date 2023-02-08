القاعدة الدستورية للانتخابات محور اجتماع تشاوري بين ‘النواب’ و’الدولة’

اجتمع النائب الأول لرئيس مجلس النوّاب” فوزي النويري والنائب الثاني للرئيس ” الهادي الصغير ” بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي رفقة عدد من أعضاء المجلس مع النائب الأول بالمجلس الأعلى للدولة ” ناجي مختار علي ” وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة.

وبحسب بلاغ للـ’نواب’ يأتي الاجتماع تأكيداً على التواصل بين المجلسين و إلحاقاً للاجتماع الذي سبقه في مدينة طرابلس بين أعضاء المجلسين بحضور النائب الأول لكلا المجلسين في إطار المشاورات للوصول الى قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

واتفق المجتمعون على أن إيجاد مخرج لحالة الانسداد السياسي القائمة مسؤولية تضامنية وأن المجلسين يؤكدان على أن الانتخابات ضرورة لتوحيد المشهد السياسي و كذلك السلطة التنفيذية للدولة، بحسب البلاغ نفسه.

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