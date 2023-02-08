اللواء 444 يضبط الجاني.. تحركات حاسمة للداخلية عقب الاعتداء على شرطي ترهونة

تدخلت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، بشكل حاسم عقب الاعتداء على شرطي في ترهونة.

وقالت الداخلية في بيان “تناقلت عدد من منصات التواصل الاجتماعي خبر تعرض “ن.ض عياد النعاجي” التابع لمديرية أمن ترهونة للاعتداء خلال تأديته لعمله بالمدينة”.

واضاف البيان “في إطار الإهتمام بأعضاء الشرطة وبناء على تعليمات وزير الداخلية المكلف وباشراف مباشر منه بمتابعة الواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها ؛ استقبل مدير مكتب وزير الداخلية اليوم الاربعاء الموافق 8 فبراير 2023م عضو هيئة الشرطة “ن.ض عياد النعاجي” بديوان الوزارة”.

ونوه البيان إلى أنه “بعد أن تم إحالة محضر الواقعة لمكتب النائب العام، والتواصل مع أمر اللواء 444 قتال التابع لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي ، والذي ابدى استعداده للتعاون مع وزارة الداخلية والجهات القضائية، وبادر بتسليم وإحالة المسؤول على الواقعة لمكتب النائب العام لاستكمال إجراءات الدعوى الجنائية”.

وشدد البيان في هذا الصدد “تؤكد وزارة الداخلية على سيادة القانون وإن الجميع تحت طائلته، كما تطالب الوزارة بإحترام رجل الشرطة وتقديم كافة الدعم له نظير الجهود التي يقوم بها للمحافظة على الأمن والاستقرار”.