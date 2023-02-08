لجنة الإعمار: الشركة المنفذة لملعب “28 مارس” تستعد لاستكمال أعمالها

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أكدت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، شروع الشركة المنفذة لمشروع استكمال ملعب المدينة الرياضية بنغازي “28 مارس” فعليًا في أعمال التهيئة الميدانية لموقع الأعمال، التي ستليها أعمال الاستكمال خلال الأيام القادمة.

وأوضحت أن رئيس اللجنة اطلع خلال جولة أجراها رفقة الشركة المنفذة للمشروع بعد توقفها عن العمل بعد عام 2011م، على التجهيزات اللوجستية والفنية.

وتفقد العريبي – بحسب اللجنة – موقع إداري ومقر إقامة للعاملين وموقع للأعمال التنفيذية والإنشائية للمشروع، وذلك للبدء في أعمال استكمال الملعب، الذي توقف عن العمل لفترة تجاوزت الـ 12 عاماً.

وأكد رئيس اللجنة، بأن استكمال المشروع سيكون وفقا للمواصفات والمعايير الدولية وبإشراف مكتب استشاري متخصص.