“داخلية الدبيبة”: تعاون مع اللواء 444 قتال لضبط المعتدين على أحد أعضاء الشرطة

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، تعرض أحد أعضاء الشرطة التابعين لها بمدينة ترهونة للاعتداء أثناء تأدية وظيفته، مشيرة إلى أن الواقعة تمت إحالتها للنائب العام.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن عددا من منصات التواصل الاجتماعي تناقلت خبر تعرض “ن.ض عياد النعاجي” التابع لمديرية أمن ترهونة للاعتداء خلال تأديته لعمله بالمدينة، وأن وزير الداخلية المكلف تابع الواقعة وأمر باتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

وأضافت الوزارة أنه تم إحالة محضر الواقعة لمكتب النائب العام، والتواصل مع أمر اللواء 444 قتال التابع لرئاسة الأركان العامة بالمنطقة الغربية، والذي ابدى استعداده للتعاون مع وزارة الداخلية والجهات القضائية، وبادر بتسليم وإحالة المسؤول على الواقعة لمكتب النائب العام لاستكمال إجراءات الدعوى الجنائية.