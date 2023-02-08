أعضاء مجلسي النواب والدولة يتشاورن في بنغازي حول القاعدة الدستورية للانتخابات

عقد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، فوزي النويري، والنائب الثاني، الهادي الصغير، رفقة عدد من السادة أعضاء المجلس، اجتماع اليوم الأربعاء، بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي، مع النائب الأول بالمجلس الأعلى للدولة، ناجي مختار علي، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس النواب إن الاجتماع يأتي تأكيداً على التواصل بين المجلسين وإلحاقاً للاجتماع الذي سبقه في مدينة طرابلس بين أعضاء المجلسين بحضور النائب الأول لكلا المجلسين في إطار المشاورات للوصول الى قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأضاف المكتب الإعلامي أن المجتمعون اتفقوا على أن إيجاد مخرج لحالة الانسداد السياسي القائمة مسؤولية تضامنية، وأن المجلسين يؤكدان على أن الانتخابات ضرورة لتوحيد المشهد السياسي وكذلك السلطة التنفيذية للدولة.

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