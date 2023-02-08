المجلس الأعلى فزان يثني على جهود اللواء 128 في وادي عتبة

الوطن| رصد

أثنى المجلس الأعلى فزان على يقوم به جميع منتسبي القوات المسلحة عامة، واللواء 128 معزز خاصة، في وادي عتبة، مقدراً ما وصفه بالعمل الوطني المتفاني الذي ينجزوه.

المجلس وفي بيان له رصده موقع الوطن، أكدوا على أهمية ما يقوم به منتسبو اللواء في تعزيز السلم المجتمعي وحماية الأهداف الحيوية ومراقبة حركة التنقل لمداخل ومخارج وادي عتبة.

كما أعرب المجلس عبر البيان، عن شكره للقيادة العامة للقوات المسلحة، متمثلةً بالقائد العام المشير خليفة حفتر، وجنوده البواسل.