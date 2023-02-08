النائب يأمر بحبس عسكري تعمد الاعتداء بالضرب على شرطي مرور في ترهونة

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أكد مكتب النائب العام اليوم الأربعاء، أن النيابة العامة أمرت بحبس متهم أتى سلوكاً أساء إلى كرامة أحد أعضاء هيئة الشرطة.

وأضاف المكتب أن نائب النيابة ؛ بمكتب النائب العام ؛ استقصى الظروف الملابسة لواقعة الاعتداء على رجل المرور، المنسوب إلى قسم المرور والتراخيص ترهونة.

وأوضح مكتب النائب العام، أن المحقق استدل على اتجاه إرادة أحد منسوبي الوحدات العسكرية إلى ارتكاب ممارسة خاطئة بتعمده ضرب المجني عليه؛ وإهانته أثناء تأدية وظيفته.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن المحقق أمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة القضية .