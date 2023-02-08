الأشهب: التعديل الدستوري الـ13 هروب إلى الأمام

اعتبر السفير السابق وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأسمرية في زليتن أحمد الأشهب، أن التعديل الـ13 للإعلان الدستوري بمثابة “هروب إلى الأمام”، مدللاً على رأيه بأن التعديل يشير إلى شروط الترشح لمجلسي النواب والشيوخ دون التطرق إلى شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.

وتساءل الأشهب، في تصريحات متلفزة: “أيهما أهم: شروط ترشُّح عضو مجلس نواب أم رئيس الدولة؟”، لافتا إلى أنه “ليس هناك خلاف بالأساس حول شروط الترشح للبرلمان”، بخلاف ترشح الرئيس الذي من المقرر أن ينظمه القانون المتوقع صدوره بناء على هذا التعديل.

وقال الأشهب إن مجلس النواب أحال الكرة إلى مجلس الدولة الذي يعتقد أنه “لن يوافق على هذا التعديل”، رغم تصريحات أعضاء مجلس النواب بأن التعديل جاء توافقيًا مع مجلس الدولة.

في حين يشير السفير السابق إلى أن كثيرًا من بنود الإعلان الدستوري غير مطبقة على أرض الواقع على غرار “بناء الدولة والرفاهية والحقوق والحريات والعدالة والاستقرار”.