بالفيديو… تصريحات مفاجئة ومدوية لـ”عبدالحكيم بلحاج” بشأن حفتر والكرامة والجماعة المقاتلة

فجر عبدالحكيم بلحاج أمير ما يعرف الجماعة الليبية المقاتلة وقائد المجلس العسكري في طرابلس سابقاً مفاجأت مدوية في لقاء تلفزيوني يبث في قناة المسار.

وأعترف بلحاج في تصريحات ضمن مقابلة تلفزيونية على “قناة المسار” أنه حصل تواصل مباشر بينه وبين المشير خليفة حفتر في أكثر من مناسبة .

ووصف بلحاج في اللقاء “المعركة التي خاضها الجيش ضد تنظيـم الدولـة “داعش” والإ رهـاب في بنغازي بالـ”حــرب مقدسة” و”الثورة”.

وقال بلحاج “هناك مؤسسة عسكرية نظامية في برقة وفي طرابلس”، مضيفاً أن “الكرامة وفبراير جاءوا من قارب واحد” .

ونوه بلحاج إلى أن “حقبة الجماعة الليبية المقــاتلة انتهت فكرًا وتنظيمًا عندما كنا في السجن” .

وذكر بلحاج في تصريحاته أن “برقة وطرابلس وفزان وحدة واحدة ووطن واحد” .

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