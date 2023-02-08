وزير العدل في حكومة باشاغا يصدر تعليماته بإعداد مذكرات الطعن في إجراءات تسليم المريمي

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أصدر وزير العدل بالحكومة الليبية خالد عبدربه، اليوم الأربعاء، تعليماته بإعداد المذكرات القانونية اللازمة للطعن في إجراءات تسليم المواطن ابوعجيلة المريمي.

وأكد عبدربه خلال استقباله عدد من أفراد أسرة المريمي، أن عملية التسليم غير شرعية وتم تشكيل اللجان المعنية بالقضايا الدولية وفق القوانين والتشريعات النافذة.

وتقدمت أسرة المريمي لوزير العدل بمذكرة شارحة فيها متطلبات الدفاع من إحدى الشركات المخولة بالدفاع أمام المحاكم بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأثارت عملية تسليم المواطن ابوعجيلة المريمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية بصورة غير شرعية بعد أن تم اختطافه من منزله بالعاصمة طرابلس جدلًا واسعًا ورفضًا لعملية التسليم.