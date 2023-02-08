عمران لـ “ليبيا الحدث”: التعديل الدستوري الثالث عشر يخلط الأوراق ويعقد المشهد الليبي

وصفت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، التعديل الـ 13 للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب بأنه عبارة عن “نسخ ولصق من نظام الحكم في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية”.

وقالت عمران في تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث”، إنه “بغض النظر عن صحة الإجراءات المتبعة في إقرار البرلمان للتعديل الـ 13 للإعلان الدستوري، ومدى ولاية مجلسي النواب والدولة في التدخل بالمسار التأسيسي وتجاهل مشروع الدستور ومصادرة حق الليبيين في تقرير مصيرهم. وبغض النظر عن مخالفة نصوص الاتفاق السياسي المتعلقة بالتوافق حول التعديلات الدستورية مع مجلس الدولة، فهذا التعديل هو نسخ لصق من نظام الحكم في مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية، وقد تم التلاعب في بعض نصوصه بطريقة ركيكة ومخلة بالنظام المعد في مشروع الدستور”.

ورأت عمران، إن التعديل يعد خطوة واضحة باتجاه خلط الأوراق والاتجاه نحو تعقيد أكبر للمشهد ولا يهدف إلى الاستقرار بأي شكل من الأشكال.