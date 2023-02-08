عمليات أمنية لإنفاذ القانون ضد المخالفين بسبها

قامت دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون المنطقة الجنوبية بالإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لداخلية الوحدة الأربعاء بالتوجه إلى الجمعية الزراعية الجديد ومشروع زلاف للحزام الأخضر ومحطات الدواجن سبها، رفقة دوريات مديرية أمن سبها وجهازي الشرطة الزراعية والحرس البلدي والغرفة العسكرية بالمنطقة ، لإخلائها من شاغليها بالمخالفة.

وتأتي العملية بناء على تعليمات المحامي العام سبها بشأن وقف التعديات على هذه المشروعات تنفيذاً لما ورد بكتاب رئيس فرع جهاز الشرطة الزراعية سبها بشأن وقع اعتداءات عليها ولم يتم إخلائها من قبل المتواجدين بها.

وقال بلاغ لداخلية الدبيبة إنه اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وسيتم تسليم المواقع للجهات المالكة لها بناء على التعليمات الصادرة بشأنها.