زلزال كهرمان.. ليبيا بعيدة عن ارتداداته وغير مستعدة له

نقلت مؤسسة رؤية عن مرصد الزلازل الأمريكي Raspberry shake قوله إنه سجل هزة ارتدادية بقوة 4 ريختر بالبحر قبالة مدينة درنة عند الساعة الرابعة فجرا، وذلك بعد نشاط زلزال كهرمان مرعش بتركيا.

من جهته، نفى مدير الشؤون العلمية بالمكتب الليبي للاستشعار عن بعد إمحمد عبد الله رصد أي ارتدادات زلزالية ضربت السواحل الليبية قبالة مدينة درنة.

وأوضح إمحمد، في تصريح للأحرار، أن ليبيا تقع في اللوح القاري الأفريقي الذي يعد بعيدا عن منطقة نشاط الزلزال بتركيا وشمال سوريا إثر اصطدام اللوح العربي باللوح الأناضولي، وفق قوله.

وأضاف مدير الشؤون العلمية في مكتب الاستشعار أن اللوح القاري الأفريقي في شكل عام غير نشط زلزاليا، موضحا أن وقوع ليبيا في قلب هذا اللوح القاري الإفريقي يعزز من قراءة بعدها عن نشاط كهرمان.

وأفاد إمحمد بأن نشاط زلزال المرج بالقرن الماضي إضافة إلى شعور بعض سكان المنطقة الشرقية بهزات مختلفة في أعوام سابقة سببه الاصطدام بين اللوح الإفريقي واللوح الأوربي، وليس هنالك أي ارتباط مع اللوح الأناضولي.

في السياق نفسه، شدد رئيس مكتب شؤون هيئة السلامة الوطنية سعد الزايدي على ضرورة على مد الجهات المعنية بالدعم اللوجستني، وذلك لمواجهة أي “كارثة” قد تدهم البلاد، مضيفا أنها من “باب الاحتياط”.

من جهته قال مدير الإعلام بالمركز الوطني للاستشعار عن بعد “أنس المشري” إن الكوادر المهنية متوفرة بالمركز ولكن المحطات تحتاج إلى إعادة تفعيل وتطوير من جديد.

وعبر المشري عن أمله في تفعيل الشبكة الوطنية لرصد الزلازل، في ظل خروجها عن العمل منذ سنوات.

