“باشاغا” يوجه بحل مشاكل القطاع الصحي وتوفير احتياجات مركز بنغازي الطبي

أصدر رئيس الحكومة الليبية المكلفة، فتحي باشاغا، تعليمات بتوفير الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية اللازمة وحل المشاكل في القطاع الصحي وخصوصاً المشاكل والعراقيل التي يواجهها حالياً مركز بنغازي الطبي.

جاء هذا خلال الاجتماع الذي عقده باشاغا، أمس الأربعاء، بمقر رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي، رفقة نائبيه سالم الزادمة، وعلي القطراني، ووزير الصحة، عثمان عبدالجليل، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، محمد فرحات، مع مدير عام مركز بنغازي الطبي الدكتورة فتحية العريبي.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن الاجتماع ناقش الوضع العام للنظام الصحي في ليبيا وسبل حل أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه القطاع.

كما تم الحديث عن ألية تطوير وتجهيز المراكز الطبية والمستشفيات العامة على رأسها مركز بنغازي الطبي وكذلك النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتحدثت الدكتورة فتحية العريبي، خلال الاجتماع عن المشاكل والعراقيل التي يعاني منها مركز بنغازي الطبي.

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