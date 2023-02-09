“الواحة للنفط” تعلن ارتفاع انتاجها النفطي بعد صيانة عشرات الآبار في حقولها

الوطن|رصد

أعلنت شركة الواحة للنفط اليوم الأربعاء، ارتفاع انتاجها اليومي من النفط الخام بعد انجاز صيانة 51 بئرًا من مختلف الحقول التابعة لها، ومن بينها 31 بئرًا كانت مقفلة لفترات طويلة نتيجة لمشاكل فنية.

وقالت الشركة إنها تمكنت من إرجاع الآبار على خطوط الإنتاج لتسهم في زيادة القدرة الإنتاجية لها، موضحةً أن الإنتاج المحقق من استرجاع الآبار المقفلة بلغ 5,400 برميل يوميًا، فيما بلغ الإنتاج المضاف من صيانة وتحسين إنتاج الآبار 9,250 برميل يوميًا.

وأشارت الشركة، إلى أن عددًا من الآبار التي تمت صيانتها وإرجاعها على الإنتاج لازالت تحت الاختبار مضيفةً “سيتم الإعلان عن كميات الإنتاج المحقق فور تأكيد عمليات الاختبار الجارية حاليًا“.