محارب يروي لـ»أخبار ليبيا24» كيف قطع الجيش الوطني شريان الإرهاب في ليبيا – الجزء الثالث

أخبار ليبيا 24 – خـاص

قصّ علينا المحارب أحمد الحوتي في الجزئين الأول والثاني كيف تحدّى الجيش الوطني العناصر الإرهابية المتطرفة، على الرغم من قلة العدة والعتاد، وكيف تصدّى لأفعالهم الإجراميةن وقطع عنهم شريان الحياة، وفي الجزء الثالث من القصة، سيتحدث الحوتي عن الأفكار المتطرفة التي مارسها داعش، وماذا كان الدافع وراء أفعالهم النكراء؟ كما سيأخذنا الحوتي إلى تفاصيل حادثة استشهاد علي الدرناوي..وما هي وجهةُ نظره نحو آلية توعية الشباب من مخاطر الإرهاب.

يبتدئ الحوتي الحديث لوكالة أخبار ليبيا 24..أعتقد بأن الأعمال الإجرامية التي كانت تقوم بها عناصر داعش، غير نابعة من أشخاص بوعيهم، تلذذهن بالقتال، وتعطشهم الدائم لرؤية الدماء، تفجيرهم لأنفسهم بأحزمة ناسفة وتفخيخهم لسياراتهم، كل هذه الأمور تؤكد لنا بأنهم أشخاص ليسوا بوعيهم! لذى نتسائل ما طبيعة القوة التي تعطيهم هذه الطاقة وتدفعهم إلي ارتكاب هذه الأعمال الشنيعة؟ بطبع إنّها الحبوب المهلوسة، وغياب العقل والمنطق!

يواصل الحديث.. عندما كُنا ننفذ اقتحامات لأوكار الدواعش، كنا نجد بحوزتهم المخدرات والحبوب المهلّوسة والخمور، بالطبع إلى جانب الأسلحة والمتفجرات والذخيرة، وهو ما يتنافى تمامًا مع المعتقدات والأقاويل التي يتشدقون بها والمتمثلة في الدين والقرب من اللهن وهم أبعد ما يكون عن الله عزّ وجل.

وأردف الحوتي بثقة.. لاشك بأن تمنحهم المخدرات الشجاعة المؤقتة لتفجير أنفسهم وتنفيذ جرائمهم الشنيعة.

وبالحديث عن الأسلوب القتالي للجماعات الإرهابية، قال أحمد الحوتي لوكالتنا.. لقد اتبعت عناصر داعش أسلوب التفخيخ، وزراعة الألغام، ونحن في بداية الأمر لم نكن على دراية جيدة بأمور نزع الألغام وتفكيكها، حيثُ تسببت الألغام باسقاط عدد كبير من المقاتلين في صفوفنا، وجزء كبير فقد أطرافهُ.. كما أن المواطنين لم يسلموا منها. ولكننا عقدنا العزم على تعلمها واكتساب الخبرة من قادة الكتائب المقاتلة، والمختصين في نزعها.

ويروي أحمد كيف برعُوا مع مرور الوقت في اكتشاف واصطياد المُفخخات، وتفكيكها، واحباط عزيمة داعش، والفضل يعود إلى المُلازم أول وخبير المتفجرات، طارق السعيطي الذي لقى مصرعه، جرَّاء انفجار لغم أرضي في محور الصابري بمدينة بنغازي. وأضاف.. فعليًا، لم يمتلك داعش مهارة القتال، ولم يتحلى قط بالشجاعة، بل اعتمد على التفخيخ والتفجير، والأحزمة الناسفة.

يكمل المحارب أحمد الحوتي لوكالة أخبار ليبيا 24 حديثهُ قائلاً : إن الحرب بالأسلحة انتهت، وانتهى معها عصر السلاح، وحان الآن مواجهة الفكر المتطرف والأفكار السلبية عبر الدروس التوعوية، والتثقيفية، التي يُلقيها ويقدمها أهل الاختصاص؛ لأن مسألة التوعية وزراعة الأفكار الإيجابية تتطلب أشخاص ذو دراية كاملة بهذا المجال، وذلك بهدف نشر الفكر التوعوي الخلّاق، وإيضاح أن الدين الإسلامي دين يُسر وليس دين عُسر، دين الوعي والنُضج والتسامح والسلام، وليس دين قطع الرؤس والذبح والقتل والسرقة والبعاءات السودا الفضفاضة.

ويشاركنا الحوتي بأحد المواقف المؤثرة التي عاشنها في خضم الحرب، والتي يستعصي عليه محوها من ذاكرته.. قائلًا : عشت مواقف كثيرة لن أنساها ما حييّت، ومن ضمنّها عندما استشهد علي الدرناوي، إثر انفجار لغم أرضي في إحدى مزارع محور أبوصنيب، امسكتهُ بكلتا يداي، وكان مشطور الجسد!

كان هذا الجزء الثالث من حكاية المحارب البطل أحمد الحوتي، الذي شارك في جميع المحاور القتالية بُغية تحرير بلاده من قبضة داعش الإرهابي، وعمل بصحبة رفاقه على تفكيك الألغام والمتفجرات، ونزع الأفكار الشاذة، وزراعة أخرى بناءة، ولمعرفة بقية القصة، وكيف استشهد علي الدرناوي تابعونا في الجزء الرابع والأخير من قصة أحمد الحوتي.