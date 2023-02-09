شاهد| القبض على شقيقين قــتلا عمهم في شهر رمضان الماضي… تفاصيـل صــادمة

ألقت الإدارة العامة للبحث الجنائي فرع الجبل الأخضر القبض على شقيقين قتلا قبل تسعة أشهر عمهم ومثـلوا بجثته قبل ان يضرموا النـار في مركبته الآلية المتوقفة في الطريق العام والتي انفجرت إثر ذلك.

وبحسب بيان صادر عن الادارة العامة للبحث الجنائي، فقد وقعت الحادثة في اليوم الأخير من شهر رمضان الماضي حيث قام الشقيقان المدعو (ع.س.ع) والمدعو(أ.س.ع) بالاعتداء على عمهم العميد محمد عبد الواحد حسين الجويفي وقـتله والتمـ.ـثيل بجثمانه في الشارع العام وقاموا بحـرق المركبة الالية الخاصة به بطريقه انتـقامية مما أدى إلى انفجارها قبل أن يلوذوا بالفرار من مدينة البيضاء.

ووفقاً للبيان فإنه وفور الحادث أعطي السيد المحامي العام بمحكمة استئناف البيضاء أوامره لجهات الاختصاص في مدينة البيضاء بفتح محضر بحث وتحري في الواقعة، كما فتحت الإدارة العامة للبحث الجنائي محضر بحث وتحري تم بموجبه وضع جميع أرقام الهواتف والحسابات المصرفية الخاصة بالمتهمين تحت المراقبة.

واضاف البيان “بعد مرور ثمانية أشهر تنبه المحققون لحدوث معاملة مصرفية بأحد الحسابات التي كانت تحت المراقبة والمتمثلة في سحب مبلغ مالي وعلى الفور قام أعضاء التحريات بتفريغ الكاميرات الخاصة بالمصرف ومعرفة الشخص الذي قام بالسحب”.

وذكر البيان أنه “اثناء مراقبته وتتبعه اتضح أنه قام بتحويل المبلغ عن طريق أحد مكاتب الشحن والتوصيل وعند انتقال أعضاء التحريات إلى مكتب الشحن تبين ان المبلغ تم تحويله لمكاتب صرافة بمدينة زليتن واستلمه أحد الجناة عن طريق رقم هاتف جديد يقوم باستخدامه”.

واشار البيان إلى أنه “على الفور تمت مخاطبة مكتب المحامي العام بمحكمة استئناف البيضاء لمخاطبة النائب العام لتحديد مكان الجناة عن طريق رقم الهاتف بشركة الاتصالات.

ووفقا للبيان “بناء على ذلك تم فعلا تحديد مكان الجناة بمدينة زليتن كما تم مخاطبة قسم البحث الجنائي زليتن عن طريق النائب العام لضبط الجناة وبعد ان تم ضبطهم أحيلوا إلى مكتب النائب العام بطرابلس”.

وقال البيان “بعد إتمام تلك العملية تم مخاطبة النائب العام بطرابلس ورئيس جهاز الشرطة القضائية لإحالة المطلوبين وهو ما تم فعلا حيث تم إرسالهم إلى المقر الرئيسي للإدارة العامة للبحث الجنائي في مدينة بنغازي”، مشيرًا إلى أنه “بعد انتقال اعضاء وحدة التحقيق بفرع الادارة العامة للبحث الجنائي الجبل الأخضر إلى مقر الادارة العامة للبحث الجنائي بنغازي للتحقيق والاستدلال حول الواقعة وبمواجهة المتهمين بالدلائل والقرائن المثبتة اعترفوا بما نسب إليهم.

وأفاد الأول بالقــتل العــمد مع سابق الإصرار والترصـد بعد مراقبته للمجني عليه لمدة أربعة أيام إضافة لحـرق سيارة المجني عليه وحيـازة اسلحة ناريـة فيما أعترف الثاني بمشاركته في الجــريمة بإخفاء القـا تل بمنزله وتهريبه إلى خارج مدينة البيضاء.

صور الجناة: