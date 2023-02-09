الديباني لـ “ليبيا الحدث”: التعديل الدستوري الثالث عشر إعادة تدوير للخلافات حول القاعدة الدستورية

رأى الباحث القـــــانوني عبدالله الديباني، أن التعديل الـ 13 للإعلان الدستوري، لم يأت بحل يفضي إلى الوصول للانتخابات.

وقال الديباني، في تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث”، إن “هذا التعديل أرجأ التفاصيل المتعلقة بانتخابات الرئيس وشروط الترشح لمنصب الرئيس والقوانين الخاصة به، وهي النقاط التي تعتبر محل خلاف وعدم التوافق بين مجلسي الدولة والنواب، وهو بمثابة إعادة تدوير للخلافات الخاصة بتعديل القاعدة الدستورية”.

وذكر الديباني، إن “إقرار البرلمان التعديل الـ 13 للإعلان الدستوري لا يشير إلى أن قاعدة الانتخابات أصبحت جاهزة، القاعدة الدستورية لا يمكنا القول إنها جاهزة إلا بعد أن يتم التوافق على القوانين الانتخابية”، وتابع “هناك غايات عند بعض الأطراف السياسية المتصدرة للمشهد الليبي في مجلسي الدولة والنواب لإقصاء بعض الشخصيات التي تمتلك طبقة شعبية ورواد وناخبون يريدونها”.