فور وصوله تركيا.. الفريق الليبي يباشر الإنقاذ في مناطق الزلزال

قال مدير مكتب الإعلام بجهاز الطب العسكري، عبد الرحمن كبلان، إن الفريق الطبي تمكن، أمس الأربعاء، من انتشال 20 جثة وإنقاذ 5 مصابين من تحت الأنقاض وتحويلهم إلى المستشفيات، وفق قوله

وأوضح كبلان، في تصريح لليبيا الأحرار، أن الفريق الليبي المكلف من رئيس الحكومة توزع، أمس صباح الأربعاء، إلى عدة مجموعات جنوب تركيا.

وأضاف مدير المكتب، أن فريق الطب العسكري يهدف إلى تقديم المساعدة بأكبر قدر ممكن في مدينة أنطاكيا ومحافظة هاتاي.

