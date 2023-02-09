حكومة الوحدة الليبية تصدر قراراً بتحديد أسعار بيع الكهرباء

أصدرت حكومة الوحدة الليبية قراراً بتحديد أسعار بيع الطاقة الكهربائية من الشركة العامة للكهرباء للمنازل والمصانع والمرافق العامة.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

• منزلي بسعر 40 درهماً للكيلو وات في الساعة.

• منزلي أقساط مصرفية أو مرتب بسعر 25 درهماً للكيلو وات في الساعة.

• تجاري بسعر 80 درهماً للكيلو وات في الساعة.

• صناعي خفيف بسعر 60 درهماً للكيلو وات في الساعة.

• صناعي ثقيل بسعر 45 درهما للكيلو وات في الساعة.

• المرافق العامة بسعر 135 درهما للكيلو وات في الساعة.

• إنارة الشوارع بسعر 135 درهما للكيلو وات في الساعة.

• صغار المزارعين بسعر 40 درهما للكيلو وات في الساعة.

• كبار المزارعين بسعر 45 درهما للكيلو وات في الساعة.

ونص القرار في مادته الثانية على أن يعفى من سداد ديون قيمة تعريفة استهلاك الكهرباء الفئات التالية:

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1. المشتركين نوع منزلي المنخرطين في نظام الأقساط المصرفية والمرتبات.

2. المشتركين نوع منزلي حتى تاريخ الانخراط في نظام الأقساط المصرفية والمرتبات

3. التوصيلات بدون عداد أو عقد لفترة الاستهلاك السابقة حتى تاريخ الانخراط في نظام الأقساط المصرفية والمرتبات.

فيما نصت مادة القرار الثالثة على أن يسري العمل بهذا الإعفاء لمدة ستة أشهر من تاريخه، على أن تتحمل الخزانة العامة قيمة سداد الديون المعفاة وتورد الصالح الشركة العامة للكهرباء وتدرج ضمن بند الدعم.

كما نص القرار في مادته الرابعة على أن تحدد قيمة تعريفة استهلاك الكهرباء ابتداء من قدرة (0.5) ميغاوات فأكثر في فترة الذروة الشتوية والصيفية بقيمة ألف درهم لكل كيلوواط ساعة يتم استهلاكه، وفقاً لما تحدده الجهة المختصة التي يخولها مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.

ونص القرار في مادته الخامسة على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.



