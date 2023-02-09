باشاغا ونوابه ووزير الصحة يلتقون مديرة مركز بنغازي الطبي

الوطن|رصد

التقي رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء بمقر رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي، رفقة نائبي رئيس الوزراء سالم الزادمة وعلي القطراني، ووزير الصحة عثمان عبدالجليل، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد فرحات مع مديرة عام مركز بنغازي الطبي الدكتورة فتحية العريبي.

وتناول الاجتماع نقاش حول الوضع العام للنظام الصحي في ليبيا وسبل حل أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه القطاع، كما تم الحديث عن ألية تطوير وتجهيز المراكز الطبية والمستشفيات العامة على رأسها مركز بنغازي الطبي وكذلك النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية،فيما تحدثت فتحية العريبي عن المشاكل والعراقيل التي يعاني منها مركز بنغازي الطبي.

وأعطي باشاغا تعليماته المباشرة لتوفير عدد من الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية اللازمة والعمل على حل عدد من المشاكل في القطاع الصحي وخصوصا المشاكل والعراقيل التي يواجهها حاليا مركز بنغازي الطبي.