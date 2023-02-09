حليمة إبراهيم: حملنا على عاتقنا ملفات حقوق الإنسان والسجناء والمصالحة

زار وفد من أعيان قبائل مدينة الزنتان وزارة العدل بحكومة الوحدة المؤقتة والتقوا الوزيرة حليمة إبراهيم.

وقالت وزارة العدل في بيان إن وفد الزنتان بادر بهذه الزيارة لتقديم شكرهم وثنائهم على رئيس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية ووزيرة العدل على حرصها ومتابعتها المباشرة لأحوالهم والإفراج عن السجناء الليبيين في الخارج، وفق البيان.

وشددت الوزيرة خلال اللقاء على أن ملف حقوق الإنسان والسجناء والمصالحة يعد من أولويات عمل وزارتها، مؤكدة أن الوزارة أخذت على عاتقها مسؤولية متابعة هذا الملف إلى حين إتمام ما هو مطلوب، بحسب البيان.