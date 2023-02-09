الحكومة الليبية المكلفة تعد مذكرة قانونية للطعن في إجراءات تسليم “أبوعجيلة” للولايات المتحدة

أستقبل وزير العدل بالحكومة الليبية المكلفة، خالد مسعود عبدربه، اليوم الأربعاء، بديوان الوزارة بمدينة بنغازي، مجموعة من أسرة المواطن الليبي أبوعجيلة المريمي، الذي تم تسليمه للولايات المتحدة بصورة غير شرعية بعد أن تم اختطافه من منزله بالعاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن أسرة المريمي قدمت لوزير العدل بمذكرة شارحة بمتطلبات الدفاع من إحدى الشركات المخولة بالدفاع أمام المحاكم بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف المكتب الإعلامي أن وزير العدل أصدر تعليماته بإعداد المذكرات القانونية اللازمة للطعن في إجراءات التسليم غير الشرعية وتشكيل اللجان المعنية بالقضايا الدولية وفق القوانين والتشريعات النافذة.

وكان المتحدث باسم عائلة أبوعجيلة مسعود عبد المنعم المريمي أكد طلب مكتب الدفاع عن بو عجيلة مسعود مليون دولار كمقدم أتعاب للعمل في القضية.

وطلب أبوعجيلة مسعود ووكلائه تفرغ المحامي جوزيف فلود للقضية ورفض أي عمل آخر من أجل تركيز طاقاته على هذه القضية، الأمر الذي دفعه إلى المطالبة بإيداع مبلغ الأتعاب الأولي بالكامل وذلك للموافقة على هذا الشرط.

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ويشترط العقد أن يظل حساب المكتب به رصيد احتياطي بمبلغ 250 ألف دولار وإلا تقوم الشركة بإخطار من ينوب عن أبوعجيلة وتتوقف عن العمل في القضية حتى يقوم العميل بتزويد المكتب بالأموال ليصل إلى 750 ألف دولار.

يذكر أن المحكمة الاتحادية الأمريكية جلسة محاكمة المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود في قضية لوكربي، في الـ 26 من يناير الماضي، بعد تأخر أسرته في تكليف محامي للدفاع عنه، وكلف محامية عامة للحضور معه في الجلسة التي من المفترض أن تعقد اليوم 8 فبراير.

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