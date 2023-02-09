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سفارة ليبيا بتركيا: مستمرون في التواصل مع الليبيين في مناطق الزلزال

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكدت السفارة الليبية في مدينة أنقرة التركية، أنها على تواصل مستمر مع عدد من المواطنين الليبيين الذين كانوا في مناطق الزلزال الذي وقع جنوب البلاد.

وذكرت السفارة، في بيان لها، إنه “تحت اشراف مباشر من السفير والقنصل العام، والبعثة الليبية المشتركة بين سفارة ليبيا في تركيا والقنصلية العامة إسطنبول في تواصل مستمر مع عدد من المواطنين الليبيين الذين كانوا في مناطق الزلزال الذي وقع جنوب البلاد.

وأضافت السفارة الليبية في مدينة أنقرة التركية، أن فريق الأزمة على تواصل دائم واجتماع مفتوح على مدار اليوم لمتابعة آخر المستجدات.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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