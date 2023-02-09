رئيس ديوان المحاسبة الليبي يطالب شركة الكهرباء بتفعيل العدادات الإلكترونية الذكية

عقد رئيس ديوان المحاسبة الليبي، خالد شكشك، اليوم الأربعاء، اجتماع مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، محمد المشاي، ومدراء الإدارات الفنية بالشركة.

وقال المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة في بيان إن الاجتماع خصص لمناقشة الإجراءات المتخذة من قبل شركة الكهرباء حيال العقود التي تمت الموافقة عليها في السابق وأثرها على تحسين الشبكة.

كما تم نقاش المشروعات محل الدراسة لدى الشركة من بينها مشروع إنشاء محطة درنة واستكمال المحطات الأخرى طور الإنجاز.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء حرصه على تنفيذ توصيات الديوان وتجاوز كافة العوائق والعراقيل التي تواجه الشبكة في سبيل تنفيذ العقود التي تمت الموافقة عليها ومحاولة تجاوز أوقات الذروة بدون أحمال.

من جهته أكد رئيس ديوان المحاسبة على ضرورة الإسراع في انجاز الدراسات الخاصة بمحطة درنة والتركيز على جانب الاستهلاك لتخفيف العبء على الشبكة من خلال الإسراع في تفعيل عقد العدّادات الإلكترونية الذكية التي سبق للديوان أن صادق على العقود المتعلقة بتوريد عدد 500 ألف عداد كمرحلة أولى والتي يتوقع أن يكون لها أثر إيجابي على الشبكة.

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