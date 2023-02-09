أوحيدة: إقرار التعديل الدستوري إنجاز للقاعدة الدستورية

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، إن إقرار التعديل الدستوري الـ13 يعتبر إنجازاً للقاعدة الدستورية مشيراً إلى احتمالية تشكيل حكومة مصغّرة للإشراف على الانتخابات بعد إنهاء ملف المناصب السيادية.

وأضاف إن والتعديل ينص على أن تكون الانتخابات رئاسية وبرلمانية، من غرفتي مجلسي النواب والشيوخ، فيما بقيت مقاعد الدوائركما هي عليه ( 200 مقعد)، لافتاً إلى أن السلطة التنفيذية يختارها الرئيس وفق التعديل الثاني عشر، وأن قانون الانتخابات سيصدر من خلال لجنة بالتوافق مع مجلس الدولة الاستشاري.