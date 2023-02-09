اللجنة التحضيرية: ملتقى الزنتان الاستثنائي خاص بثوار وحرائر 17 فبراير فقط

أعلنت ما يطلق عليها اسم “اللجنة التحضيرية للملتقى الاستثنائي لثوار ليبيا بمدينة الزنتان”، أنها ستنظم الملتقى، يوم 11 فبراير الجاري، بحضور من وصفتهم بـ «ثوار السابع عشر من فبراير».

وأوضحت اللجنة التحضيرية، أن المشاركة في هذا الملتقى ستكون بمثابة “امتداد للثورة وحماية أهدافها”، على حد وصفها.

وزعمت اللجنة في بيان، أن هذا الملتقى يأتي لتوحيد صف «الثوار» ولم شملهم وإعادة بناء الثقة، وأن الحضور سيقتصر على على من وصفتهم بـ «ثوار 17 فبراير وحرائر الثوار فقط»، وأن الحضور يجب أن يكون بصفة «الثائر» فقط بدون أي صفات أخرى” بحسب نص البيان.