رياح قوية تضرب شمال ليبيا والأجواء باردة

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تشهد، معظم مناطق الشمال في ليبيا، اليوم الخميس، هبوب رياح نشطة إلى قوية تصل سرعتها على بعض مناطق الساحل إلى 70 كيلومتر في الساعة، وفق المركز الوطني للأرصاد الجوية.

والأجواء شتوية وباردة على معظم مناطق الشمال مع سقوط أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة على مناطق الشمال.

وذكر، المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الأمطار قد تكون غزيرة أحيانا على بعض المناطق الساحلية خاصة أقصى الساحل الغربي إلى طرابلس ومرتفعات الجبل الأخضر.

وتتراوح درجات الحرارة على معظم مناطق الشمال ما بين 09 إلى 16 مئوية وعلي مناطق الوسط والجنوب ما بين 17 إلى 22 مئوية. وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة ستسجل انخفاضًا يوم الغد على أغلب مناطق ليبيا خاصة مناطق الشمال الغربي.