ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط إن اعلان مجلس النواب التعديل الدستوري الثالث عشر هي خطوة بعيدة أو تختلف على ما تم الاتفاق عليه في القاهرة؛ لكن المشاورات بين رئاسة المجلسين مستمرة، وهذه الخطوة تمت بالتشاور مع رئاسة المجلسين ومع اللجان المختصة في مجلس الدولة، وإن كانت تختلف عن تفاهمات القاهرة لكنها حقيقة ما زالت بنفس الروح أي روح التوافق.

قزيط أشار خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن مجلس الدولة في عمومه يغلب مبدأ التوافق ويجب عدم الالتزام بالقوالب الشكلية على حساب المحتوى وروحية التوافق، وأن تبقى شعرة التوافق مرنة بين المجلسين ولا تنقطع.

ولفت إلى أنه إذا كانت الخطوة من جانب واحد بالتأكيد ستعمق الإشكاليات، لكن المعلومات تؤكد أنها تمت باستشارة مع رئاسة المجلس الدولة واللجان المختصة.

كما أضاف: “المشكلة في عمل مجلسي النواب والدولة نظريًا هم المطالبون بالاتفاق، ولكن الجميع يضغط عليهم لفرض إملاءاتهم وشروطهم من الداخل أو الخارج، لقاء القاهرة كان الكلام عن قاعدة دستورية، ولكن مجلس النواب كان يرى أن القاعدة الدستورية المنفصلة كانت أفضل أن تكون تعديلًا دستوريًا، وهي أقوى من الناحية القانونية، لكن التعديل أو القاعدة الدستورية هي تمر بنفس الآليات للتوافق والروحية بمعنى سواء قاعدة دستورية أو كان تعديلًا دستوريًا هو يتم بالتشاور المعمق والتوافق مع مجلس النواب وهذا الذي تغير في التسمية ليكون تعديل دستوري وذات حصانة أقوى ومشروعية أكثر وهذا الشيء المختلف”.

وأكد على أن باقي الإجراءات ستكون متشابهة خاصة إجراءات التوافق والبنود وغيرها ستنتج القوانين الانتخابية التي لم تكن مضمنة في هذا التعديل الدستوري، ومن المفترض أن يتم التوافق عليها بين اللجنتين بين الدولة والنواب وتصدر من مجلس النواب.

وأوضح في ختام حديثه أن هذا الأمر يختلف عما حصل في القوانين الانتخابية قبل عامين والتي فشلت لأنها لم يحدث فيها توافق، مشيرًا إلى أنه في حال كان هناك إشكاليات سيتم الاستفتاء عليها شعبيًا.

Shares

The post قزيط: إعلان التعديل الدستوري الـ 13 خطوة تمت بالتشاور بين رئاسة المجلسين first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية