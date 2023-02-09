بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 09 فبراير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 09 فبراير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، أجواء شتوية وباردة على معظم مناطق الشمال مصحوبة برياح نشطة إلى قوية وسقوط أمطار مع انخفاض في درجات الحرارة.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لأخر مع سقوط أمطار خفيفة قد تكون غزيرة بداية من هذه الليلة ويوم الغد خاصة على أقصى الساحل الغربي إلى طرابلس.

الرياح:غربية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة وباردة نسبياً تصل سرعتها أحياناً إلي (70)كم/س.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (11- 16)مْ ، وتسجل انخفاض يوم الغد على اغلب المناطق.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لأخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تكون جيدة أحياناً على مناطق الجبل الأخضر قد تصحبها سحب رعدية.

الرياح: شرقية فجنوبية شرقية نشطة إلى قوية السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة أحياناً هذا اليوم.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (13-18)مْ, ولا تتجاوز (11)مْ على مرتفعات الجبل الأخضر، وتسجل انخفاض تدريجي من يوم الغد على معظم المناطق.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17- 21)مْ, وتسجل انخفاض من يوم الغد..

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة, تتحول يوم الغد إلي شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20-24)مْ، وتسجل انخفاض من يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:46)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:55).