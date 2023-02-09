السني: ناقشتُ مع «غوتيرش» تطورات الوضع السياسي في ليبيا

أعلن مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، أن ناقش مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، تطورات الوضع السياسي في ليبيا.

وقال السني في تغريدة له عبر تويتر: “التقيت اليوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، حيث ناقشنا تطورات الوضع السياسي في ليبيا، خلال اللقاء أكدنا للأمين العام على ضرورة دعم المجتمع الدولي بشكل فاعل لتطلعات الشعب الليبي لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت ممكن وعدم الدخول في مراحل انتقالية جديدة”.

وأضاف في تغريدة أخرى “كما أكدنا على أهمية القيادة والمُلكية الليبية للحل بعيداً عن كافة أنواع التدخلات الخارجية”.

وتابع “أكد الأمين العام حرصه الشخصي على متابعة الأوضاع وتواصله الدائم والمباشر مع المبعوث الخاص عبدالله باثيلي من أجل دعم المسار السياسي والاستقرار في ليبيا”.