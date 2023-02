شكشك يؤكد أهمية تسريع توريد العدادات الإلكترونية الذكية لتخفيف استهلاك الكهرباء

ليبيا – عقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك اجتماع عمل مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد عمر ضم ملاكات فنية وإدارية في الديوان والشركة.

بيان صحفي صدر عن ديوان المحاسبة طالعته صحيفة المرصد، أشار لمناقشة الجانبين الإجراءات المتخذة من قبل الشركة العامة للكهرباء حيال العقود التي تمت الموافقة عليها في السابق وأثرها على تحسين واقع الشبكة الكهربائية، فضلًا عن مشروعات محل الدراسة ومنها محطة درنة واستكمال محطات أخرى.

ونقل البيان عن شكشك حرصه على تنفيذ توصيات الديوان وتجاوز كافة العوائق والعراقيل التي تواجه الشبكة الكهربائية في سبيل تنفيذ العقود التي تمت الموافقة عليها ومحاولة تجاوز أوقات الذروة من دون طرح الأحمال، ما يوجب الإسراع في إنجاز الدراسات الخاصة بمحطة درنة.

وبحسب البيان، شدد شكشك على أهمية التركيز على جانب الاستهلاك لتخفيف الأعباء على الشبكة، من خلال الإسراع في تفعيل عقد العدادات الإلكترونية الذكية السابق للديوان المصادقة على العقود المتعلقة بتوريد 500 ألف منها كمرحلة أولى؛ إذ يتوقع أن يكون لها أثر ايجابي على شبكة الكهرباء.

