قال رئيس ائتلاف الشركات الإيطالية المنفذة لمشروع صيانة طرابلس “إيلو فرانشي” إنه إذا استمر الوضع الأمني على هذا الوضع فسيتم إعادة تشغيل مطار طرابلس العالمي في غضون فترة زمنية تترواح ما بين 15 و 18 شهرًا.

وفي مقابلة مع الأحرار ذكر فرانشي أنه يتم العمل الآن بالدفع نحو بداية فورية للعمل على إنهاء هذا المشروع، مشيرا إلى أنهم فقدوا وقتا طويلا جراء حرب 2019.

وتابع إيلو فرانشي أن ائتلاف الشركات بدأ العمل في موقع المشروع، وأنه يتم الآن وضع اللمسات الأخيرة على جدول الأعمال لتفادي خسران المزيد من الوقت.

وأضاف رئيس الائتلاف الإيطالي أن الشركات الخمسة التي تشكل الائتلاف تقوم بجمع جميع تصاميم المشروع، مشيرا إلى أنهم بحثوا مع مجلس إدارة مشروعات المواصلات وهو المسؤول عن هذا العقد في الخطوات القادمة لكي تنتهي صيانة المطار في وقت قصير.

وأشار فرانشي إلى مناقشتهم شروط السلامة والأمن، في موقع المشروع والضمانات التي تقدمها الحكومة من أجل سلامة العمل، موضحا أنه جرى تضمين هذه البنود في العقد الموقع مع حكومة طرابلس.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post في مقابلة مع الأحرار.. المسؤول الإيطالي عن صيانة مطار طرابلس يكشف تفاصيل المشروع appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار