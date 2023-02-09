الاتحاد الأوروبي: مشروع “بلديتي” يدعم 24 بلدية في ليبيا

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، عن أن مشروع “بلديتي” المدعوم والممول من الاتحاد يدعم 24 بلدية في ليبيا، من أجل توفير الخدمات الأساسية للسكان.

وقالت البعثة، في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” إن برامج الدعم شملت تركيب إنارة شوارع تعمل بالطاقة الشمسية لقيادة آمنة في امساعد، بالإضافة إلى تقديم سيارات لجمع النفايات لبيئة أكثر صحة في الزنتان، وصيانة حديقة وسط مدينة إجدابيا للالتقاء والترفيه.

وأكدت البعثة على أن مشروع “بلديتي” يعمل مع البلديات في جميع أنحاء ليبيا، بهدف تحسين وصول الخدمات العامة الجيدة إلى المواطنين، مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، حيث يجري تنفيذ البرنامج من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).