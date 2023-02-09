سقوط عمود إنارة كبير وسط الطريق العام في بنغازي جراء الرياح القوية ولا وجود لإصابات بشرية

أخبار ليبيا 24

سقط، اليوم الخميس، عمود إنارة كبير بالقرب من المدخل الشرقي لمدينة بنغازي “جزيرة حي السلام”، دون أن يتسبب في حدوث أضرار بشرية. وجاء سقوط العمود جراء هبوب رياح عاتية تشهدها بنغازي اليوم.

وقال قسم المرور في بنغازي أن سقوط العمود تسبب فقط بضرر بسيط في إحدى السيارات التي كانت مارة على الطريق.

وأظهرت صور نشرها القسم سقوط العمود وسط الطريق العام.

وأكد قسم المرور والتراخيص بنغازي عدم وجود أي إصابات بشرية جراء سقوط العمود الكبير. وقال إن الدوريات توجهت إلى مكان سقوط، داعيا سائقي المركبات بأخذ الحيطة والحذر واتخاذ مسارات بديلة آمنة.

وشهد بنغازي اليوم رياح قوية، شرقية فجنوبية شرقية، تصل سرعتها إلى 70 كيلومتر في الساعة، وفق المركز الوطني للأرصاد الجوية.