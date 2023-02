ليبيا- اجتمع وفدان من مجلسي النواب والدولة الاستشاري برئاسة فوزي النويري النائب لرئيس مجلس النواب ونظيره في مجلس الدولة الاستشاري ناجي مختار.

بيان صحفي صدر عن مجلس النواب اطلعت عليه صحيفة المرصد، أفاد أن الوفد النيابي ضم الهادي الصغير النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وعدد من أعضاء المجلس، فيما ضم وفد الاستشاري أعضاء في المجلس بهدف استمرار المشاورات للوصول الى قاعدة دستورية تجرى على أساسها الإنتخابات الرئاسية والتشريعية.

ووفقًا للبيان، توافق المجتمعون على أهمية إيجاد مخرج لحالة الانسداد السياسي القائمة بوصف ذلك مسؤولية تضامنية، مع التشديد على رغبة المجلسين في المضي في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، لكونها ضرورة لتوحيد مشهد السياسة السلطة التنفيذية للدولة.

Shares

The post النويري ومختار: الانتخابات ضرورة لتوحيد المشهد السياسي والسلطة التنفيذية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية