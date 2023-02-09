وزير مواصلات دبيبة يستعرض مشروع محطة الركاب بمطار طرابلس مع وفد إيطالي

عقد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، محمد الشهوبي، اجتماعا مع وفد ائتلاف الشركات الإيطالية “إينياس”، لبحث تفاصيل مشروع تصميم وتنفيذ محطة ركاب محلية ودولية بمطار طرابس الدولي.

وقالت وزارة المواصلات عبر حصابها على “فيسبوك”، إن اللقاء تناول الإجراءات المتعلقة بالعمل في المشروع، حيث أكد الشهوبي على أهمية المشروع الاستراتيجية لقطاع المواصلات وحركة النقل الجوي.

وخلال اللقاء، حث الشهوبي على ضرورة الرفع من معدلات الإنجاز خلال الفترة المقبلة، والشروع في باقي الأنشطة المتعلقة بتوريدات المواد تزامنا مع الأعمال الإنشائية بالموقع.

حضر اللقاء وكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي خالد السويسي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي، ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش.