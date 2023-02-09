دغيم: القضاء يقبل الطعون بإسقاط عضوية النواب

الوطن| رصد

رحّب عضو مجلس النواب المُقال ومستشار المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات وسفير ليبيا لدى هولندا، زياد دغيم، بقبول القضاء طعنه على إسقاط عضويته.

وقال دغيم، في تصريحات رصدها موقع “الوطن”، “أرحب بحكم القضاء الإداري في البيضاء بالاختصاص وقبول الطعون في قرار عقيلة بإسقاط عضويات عدد من النواب”.

وأكد دغيم أن أي مسار دستوري أو انتخابي أو تغيير المناصب السيادية يجب أن يلتزم بخارطة الطريق الحاكمة للمرحلة، مبينا أن اتفاق الصخيرات محكوم ومنسوخ بخارطة الطريق ومخرجات برلين وقرارات مجلس الأمن.

وشدد على أنه لا مناص من إجراء انتخابات عامة في 2023، موضحا أن الـ240 يوما التي أقرها النواب مؤخرًا تُلزم الجميع باعتماد قوانين جديدة توافقية في مدة أقصاها أبريل المقبل، أو العمل بالتشريعات النافذة.