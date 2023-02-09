رياح عاتية تضرب مناطق شمال ليبيا تصل سرعتها لنحو 70 كيلومتر في الساعة

أخبار ليبيا 24

أجواء عاصفة تشهدها معظم مناطق الشمال في ليبيا، اليوم الخميس، جراء هبوب رياح نشطة إلى قوية تصل سرعتها على بعض مناطق الساحل إلى 70 كيلومتر في الساعة، حسبما ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية.

ويصاحب الرياح القوية انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق الشمال مع سقوط أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة على مناطق الشمال.

وقال، المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن الأمطار قد تكون غزيرة أحيانا على بعض المناطق الساحلية خاصة أقصى الساحل الغربي إلى طرابلس ومرتفعات الجبل الأخضر.

وأضاف، أن تتراوح درجات الحرارة على معظم مناطق الشمال تتراوح ما بين 09 إلى 16 مئوية وعلى مناطق الوسط والجنوب ما بين 17 إلى 22 مئوية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة ستسجل انخفاضًا يوم الغد على أغلب مناطق ليبيا خاصة مناطق الشمال الغربي.