مصلحة الجمارك: تم ضبط أحد أكبر عمليات تهريب “الكوكايين” على مستوى الدولة وشمال أفريقيا

كشف الناطق الرسمي باسم مصلحة الجمارك الليبية فهمي الماقوري عن تفاصيل عملية شحنة مخدر الكوكايين التي ضبطت في ميناء الخمس البحري، قائلًا: إن هذه العملية تصنف من أكبر الضبطيات التي تم ضبطها على مدار سنوات طويلة جدًا، سواء على مستوى الدولة الليبية وشمال أفريقيا كتصنيف.

الماقوري أوضح في تصريحات متلفزة، أن الكمية التي تم ضبطها كانت 269 كيلوغرامًا من مادة الكوكايين الخام وتعتبر كمية كبيرة جدًا، حيث تم ضبطها داخل حاوية 40 قدمًا عبر الخط الملاحي (البرازيل، إسبانيا، إيطاليا، الخمس) وكانت محملة بكميات كبيرة من الدجاج المجمد.

ولفت إلى أنه بناء على معلومات وصلت لمكافحة التهريب والمخدرات الخمس تفيد بوجود مواد ممنوعة وموجودة داخل هذه الحاوية، وبمجرد وصول الباخرة لميناء الخمس ونزول الحاوية أرضية البناء تم إخطار النيابة المختصة والتواصل مع ميناء الخمس البحري وتشكيل لجنة مختصة وفتح الحاوية وفرزها وضبط الكمية، وبحضور النيابة تم أخذ عينات للمختبر الخاص بالتحاليل، ليثبت أن هناك مواد مخدرة وهي الكوكايين.

وبيّن أن مصدرها وخط ملاحتها خرجت من البرازيل ووصلت لإسبانيا ومن الموانئ الإيطالية وصلت لميناء الخمس البحري، منوهًا إلى أن هذه البضائع التي تتوجه للموانئ تأتي عبر شركات معينة وخاصة كاستيراد اللحوم والدواجن وغيرها، وهي شركات مختلفة سواء في ميناء الخمس أو كل الموانئ، والغرض منها إفساد المجتمع خاصة عند الحديث عن كميات كبيرة جدًا في ظل ما توجه البلاد خلال شهرين من ملايين الأرقام للحبوب والهيروين خاصة الكوكايين.

كما شدد على ضرورة أن يكون هناك لفتة قوية من الجهات المعنية وعلى الحكومة الوقوف بشكل جاد لإيقاف هذا النزيف والحرب؛ لأن هذه الحرب بالكوكايين وغيره أكثر فتكًا وشراسة من الحرب بالسلاح، بالتالي لا بد أن يكون للحكومة نظرة ثاقبة وتقف بجدية لإيقاف نزيف دخول هذه المواد المخدرة.

وتابع: “مصدر الشحنة أو الشركة التي وردت البضاعة الموجودة باسمها أو من استلم أمر التسليم كلها موجودة لدينا، وحاليًا هذا الملف عند النيابة العامة ومكتب النائب العام، الجهة الوحيدة المختصة بالإجراءات وتعمدنا إخفاء هذه المعلومات حفاظًا على التحقيق والقضية وخوفاً من تهرب بعض الشخصيات المعينة”.

ونوّه إلى أن مصلحة الجمارك وإدارة مكافحة تهريب المخدرات في مصلحة الجمارك وأقسام المكافحة لم تجد دعمًا من سنوات طويلة، وهي تعمل وفق الإمكانيات المتاحة البسيطة، كاشفًا أن عددًا كبيرًا من أعضاء مصلحة المكافحة ومصلحة الجمارك تعرضوا لمحاولات اغتيال كبيرة جدًا، بالرصاص وعمليات ابتزاز لمحاولة اخراجهم لبعض البضائع، حيث تتم محاولات اغتيال بالجملة يوميًا بسبب ضبط هذه الكميات بمختلف أنواعها. بحسب قوله.