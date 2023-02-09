سقوط عمود إنارة كبير جراء الرياح القوية في بنغازي

العنوان

أدت الرياح القوية، اليوم الخميس، إلى سقوط عمود إنارة كبير بالقرب من جزيرة “حي السلام” المدخل الشرقي لمدينة بنغازي، متسببًا في ضرر بسيط في إحدى السيارات.

وأكد قسم المرور والتراخيص بنغازي عدم وجود أي إصابات بشرية جراء سقوط العمود الكبير، مشيرًا إلى دوريات المرور توجهت إلى مكان سقوط العمود للمساعدة في تسيير حركة السير.

ودعت القسم سائقي المركبات بأخذ الحيطة والحذر واتخاذ مسارات بديلة عن مكان سقوط العمود.

وفي هذه الأثناء تضرب بنغازي- كغيرها من مناطق شمال ليبيا- رياح قوية تصل سرعتها إلى 70 كيلومتر في الساعة، وفق المركز الوطني للأرصاد الجوية.