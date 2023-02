لجنة التواصل السياسي البرلمانية: نتواصل مع كافة الأطراف لتقريب وجهات النظر

ليبيا- ترأس عضو مجلس النواب فتح الله السعيطي الاجتماع الأول للجنة البرلمانية المشكلة برئاسته وعضوية أسامة الشعافي وابتسام الرباعي للتواصل السياسي.

بيان صحفي صدر عن الاجتماع اطلعت عليه صحيفة المرصد، أكد مناقشة المجتمعين العديد من المسائل الوطنية ودراسة عدد من الملفات السياسية الهامة والاتفاق على فتح باب التواصل مع كافة الأطراف لتقريب وجهات النظر، للوصول إلى اتفاق كامل يهدف للحفاظ على وحدة الوطن وسيادة الدولة.

وتابع البيان: إن المجتمعين تدارسوا تنظيم العمل داخل اللجنة ووضع جدول أعمالها وتحديد الأطر العامة للتواصل مع الأطراف المحلية والدولية المتدخلة في الشأن الليبي والاتفاق على عقد مؤتمرات صحفية دورية لتوضيح الخطوات القادمة وبيان مخرجات اللقاءات محليًا ودوليًا.

