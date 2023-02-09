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الأرصاد الجوية يحذر من رياح قوية على طول الساحل مع ارتفاع للموج يتراوح ما بين (3.00-5.0) متر

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 9 فبراير 2023 (وال) –  نشـرة الصيـد البحري المتوقعة على الساحل ليوم الخميس اعتبار من الساعة 00 :09 صباح، وحتى الساعة 12:00 بالتوقيت العالمي ليوم الغد . التحذير: ريح قوي إلى عاصف شرش إلى غربي على الساحل الغربي ويكون شلوق إلى شرقي على الساحل الشرقي تتراوح سرعته ما بين (25-40) عقدة مع ارتفاع للموج […]

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وكالة الانباء الليبية وال

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