طرابلس 9 فبراير 2023 (وال) – نشـرة الصيـد البحري المتوقعة على الساحل ليوم الخميس اعتبار من الساعة 00 :09 صباح، وحتى الساعة 12:00 بالتوقيت العالمي ليوم الغد . التحذير: ريح قوي إلى عاصف شرش إلى غربي على الساحل الغربي ويكون شلوق إلى شرقي على الساحل الشرقي تتراوح سرعته ما بين (25-40) عقدة مع ارتفاع للموج […]

ظهرت المقالة الأرصاد الجوية يحذر من رياح قوية على طول الساحل مع ارتفاع للموج يتراوح ما بين (3.00-5.0) متر أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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