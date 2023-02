واشنطن بوست: “المريمي” يدفع باتجاه براءته وواشنطن تدرس احتمالية استمرار احتجازه

دفع المواطن الليبي المشتبه في ضلوعه في تفجير لوكربي ” أبوعجيلة مسعود المريمي” ببراءته أمام المحكمة الاتحادية في واشنطن من التهم الموجهة إليه.

وقالت المحامية الفيدرالية نقلا عن صحيفة “واشنطن بوست” إنها ستتقدم بدفع دعوى ببراءة “مسعود”.

ووفقا للصحيفة فإن السلطات الأمريكية ستطلب استمرار احتجاز “أبوعجيلة” على ذمة المحاكمة في جلسة استماع بكفالة في 23 من فبراير إذا سعى دفاعه للمطالبة بإطلاق سراحه المشروط.

وتوقعت الصحيفة احتمالية أن يواجه “مسعود” تهمتان ، بما في ذلك تدمير طائرة ، ويعاقب عليهما بالسجن المؤبد عند إدانته.

وكانت وزارة العدل الأمريكية للأحرار، قد أفادت -في وقت سابق- باحتجاز المواطن الليبي “أبوعجيلة مسعود المريمي” لدى السلطات الأمريكية بعد عامين من اتهامه بصناعة القنبلة في رحلة طائرة “بان أمريكان” رقم 103 التي سقطت بمنطقة لوكربي الاسكتلندية والتي أدّت إلى مقتل مالايقل عن 270 شخصا.

المصدر: واشنطن بوست + ليبيا الأحرار

