رياح قوية وأمطار.. أجواء شتوية شديدة البرودة في ليبيا

يتوقع خبراء الطقس يالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، أن تسود أجواء شتوية وباردة على معظم مناطق الشمال مصحوبة برياح نشطة إلى قوية وسقوط أمطار مع انخفاض في درجات الحرارة.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، عن تراوح درجات الحرارة القصوى بين 11 و24 درجة مئوية في جميع المناطق.

ففي رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء تتكاثر السحب من حين إلى آخر مع سقوط أمطار خفيفة قد تكون غزيرة بداية من هذه الليلة وغدا خصوصا على أقصى الساحل الغربي إلى طرابلس، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 11 و16 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا على معظم المناطق.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات، تتكاثر السحب من حين إلى آخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تكون جيدة أحيانا على مناطق الجبل الأخضر قد تصحبها سحب رعدية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 13 و18 درجة مئوية ولا تتجاوز 11 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر، وتسجل انخفاضا تدريجيا من الغد على معظم المناطق.

أما في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و21 درجة مئوية وتسجل انخفاضا من الغد.

وفي السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تتحول غدا إلى شمالية غربية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و24 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا من الغد.