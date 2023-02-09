الأرصاد الجوية تحذر من الرياح القوية والأمطار واضطراب البحر

أخبار ليبيا 24

حذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من الرياح قوية التي تشهدها ليبيا خاصة على مناطق الشمال، مناشدًا المواطنين بأخذ الحيطة والحذر.

وقال المركز، إن الأجواء العاصفة ستستمر إلى يوم غد الجمعة مع سقوط أمطار وانخفاض في درجات الحرارة وبحر شديد الاضطراب.

وأفاد أن الأمطار قد تكون غزيرة خاصة على أقصى الساحل الغربي إلى طرابلس وبعض مناطق الدواخل، مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة واحتمال جريان بعض الأودية المحلية.

وأكد أن درجات الحرارة ستسجل انخفاضا ملحوظا مع هذه التقلبات.

وأسفر الرياح الشديدة، اليوم عن سقوط عمود إنارة كبير بالقرب من المدخل الشرقي لمدينة بنغازي “جزيرة حي السلام”، دون أن يتسبب في حدوث أضرار بشرية. وجاء سقوط العمود جراء هبوب رياح عاتية تشهدها بنغازي اليوم.

وقال قسم المرور في بنغازي أن سقوط العمود تسبب فقط بضرر بسيط في إحدى السيارات التي كانت مارة على الطريق.

وأظهرت صور نشرها القسم سقوط العمود وسط الطريق العام.

وأكد قسم المرور والتراخيص بنغازي عدم وجود أي إصابات بشرية جراء سقوط العمود الكبير. وقال إن الدوريات توجهت إلى مكان سقوط، داعيا سائقي المركبات بأخذ الحيطة والحذر واتخاذ مسارات بديلة آمنة.