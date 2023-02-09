الحاسي يوقف قوائم المستفيدين من القروض ببلدية اجدابيا نتيجة للشكاوى بشأن المخالفات المتعلقة بالكشوفات المحالة

وجه مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية أجدابيا يوسف حماد، كتاباً إلى عميد بلدية أجدابيا، جاءت فيه تعليمات رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي القاضية بإيقاف قوائم المستفيدين من القروض ببلدية اجدابيا.

حماد، وفي كتابه الذي تحصلت “ليبيا الحدث” على نسخة منه، أوضح أن قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية، جاء نتيجة للشكاوى الواردة لفرع هيئة الرقابة الإدارية اجدابيا بشأن المخالفات المتعلقة بالكشوفات المحالة من قبل اللجنة العليا لمبادرة الإسكان الشبابي وعدم انطباق الشروط من حيث العمر والأحقية في الحاجة لهذه القروض.