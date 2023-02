أوردمان لـ اللافي: المصالحة تحدٍ كبير لبداية انتخابات حقيقية محققة للاستقرار

ليبيا- ناقش عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع القائم بالأعمال الأميركي “ليزلي أوردمان” سبل دفع العملية السياسية وصولًا لإجراء الاستحقاقات الانتخابية.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد، أوضح أن اللقاء شهد تدارس إمكانية تحقيق هذا الهدف وفق قاعدة دستورية تتفق عليها كل الأطراف، في وقت يمثل فيه مشروع المصالحة الوطنية الشاملة خطوة هامة لتحقيق السلام والاستقرار.

ووفقًا للبيان، شدد اللافي على سعي الرئاسي الدائم ومحاولاته لخلق توافق بين كل الأطراف السياسية ودعم لقاءات لجنة الـ10 العسكرية المشتركة، والمضي قدمًا في خطوات جديدة في مشروع المصالحة الوطنية الشاملة بعد النجاحات المهمة التي تحققت في ملتقياته السابقة.

وبحسب البيان، نبه اللافي لأهمية إيجاد قاعدة دستورية صحيحة مرتكزة على توافق شامل يفضي إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي يتطلع إليها الشعب الليبي، فيما أثنى “أوردمان” على جهود المجلس للوصول إلى التوافقات وتحقيق المشروع بوصفه التحدي الكبير والمهم لبداية انتخابات حقيقية تحقق الاستقرار.

