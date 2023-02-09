الطقس : أجواء باردة على مناطق الشمال مصحوبة برياح نشطة وأمطار متوسطة إلى غزيرة

طرابلس 9 فبراير 2023 م (وال) – توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن معظم مناطق الشمال تشهد أجواء شتوية وباردة على مصحوبة برياح نشطة إلى قوية وانخفاض في درجات الحرارة فيما تصل سرعة الرياح على بعض مناطق الساحل الى (70) كيلومتر/ الساعة (أجواء عاصفة نسبياً).

وأشار المركز في نشرته اليوم بشأن الوضع الجوي إلى سقوط أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة على مناطق الشمال، قد تكون غزيرة أحيانا على بعض المناطق الساحلية خاصة أقصى الساحل الغربي إلى طرابلس ومرتفعات الجبل الأخضر.

كما توقع المركز الوطني بأن درجات الحرارة المتوقعة على معظم مناطق الشمال تتراوح مابين (09-16)مْ وعلى مناطق الوسط والجنوب مابين (17-22)مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد على أغلب مناطق ليبيا خاصة مناطق الشمال الغربي.(وال)

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